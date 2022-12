Svensk dokumentär till Sundancefestivalen

Den svenska dokumentären "And the king said, what a fantastic machine!" har blivit uttagen till den prestigefyllda Sundancefestivalen i Utah i januari.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1109796-svensk-dokumentar-till-sundancefestivalen Kopiera länken Filmen är regisserad av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck och handlar om kamerans tvåhundraåriga historia och dess relation till människan, uppger Svenska filminstitutet. Filmen är till största delen skapad av arkivmaterial, från äldre arkiv till dagens klipp på Youtube. Nu blir det världspremiär på Sundancefestivalen i Park City i Utah, i USA som arrangeras 19–29 januari. Regissörerna har lagt ner fem år på arbetet med filmen och säger att de är lyckliga och lättade. "Sundance är en kvittens på att både tematiken och utformningen av filmen engagerar. Vi ser verkligen fram emot att visa den för en publik i biosalong på stor duk", säger Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck i ett pressmeddelande. Enligt Sara Rüster, festivalansvarig dokumentärfilm på Filminstitutet, är det en fin tradition att svensk dokumentärfilm år efter år tävlar i Sundance. "Det visar på hur stark den står sig internationellt och det är vi väldigt stolta och glada för", säger hon i pressmeddelandet.