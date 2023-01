McCartney i ny dokumentär om Abbey Road

"Jag har en personlig koppling till studion, Jag växte upp här eftersom vi bodde i närheten", säger Mary McCartney till AFP.

Av The Beatles 210 låtar spelades hela 190 in i studion. Abbey Road är också namnet på ett av The Beatles mest kända album vars omslagsbild är fotograferad på övergångsstället på gatan med samma namn. Bilden, som togs 1969, är en av populärkulturens mest ikoniska.

Mary McCartney menat att Abbey Road-studion en historisk plats. Studion grundades 1931 av skivbolaget EMI och var till en början en plats för inspelning av klassisk musik.

"Så många människor kommer aldrig längre än till övergångsstället vid Abbey Road. Jag vill ta dem ända in i studion", säger Mary McCartney.

Dokumentären "If these walls could sing" släpps på Disney+ den 6 januari.