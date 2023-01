"Förvånade mig hur positivt Charles framställdes"

Ålder: 70 år.

Bor: I London och Pasadena.

Yrke: Författare.

Tidigare verk i urval: "Diana: den sanna historien", "Tom Cruise: an unauthorized biography", "William and Catherine: their story", "Meghan: a Hollywood princess".

Aktuell: Med "Elizabeth: en drottning för livet" som just har kommit på svenska.