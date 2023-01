Jokern blir gravid – spyr upp barn i ny serie

Jokerns liv får en oväntad vändning i det senaste numret av DC Comics "The Joker: The man who stopped laughing". Batmans ärkefiende bli nämligen gravid.

DC Comics beskriver själva händelsen som "Jokerns mest bisarra kapitel hittills", enligt New York Post. Bakgrunden till historien är att Jokern egentligen vill ha en arvinge på ett mer traditionellt sätt, genom att bilda familj med rollfiguren Zatanna. Han blir dock nobbad, och Zatanna kastar en förbannelse över honom som ska göra att ingen annan kvinna kan bära Jokerns barn. Förtrollningen slår dock fel, och resulterar i att Jokern själv blir gravid. Superskurken föder senare barnet – en identisk version av sig själv – genom att spy upp det. Senare visas hur de båda jokrarna ser på varandra och tänker "han är så vacker". Alla är dock inte positiva till manuset. Den amerikanske republikanen Robby Starbuck skriver att "Jokern är trans nu" och kallar seriefigurens familjebildning för "galenskaper". Den konservativa influeraren Nick Adams skriver att han kommer att bojkotta den tecknade serien, och frågar sig "Vad sker härnäst? Blir batmobilen en elbil?"