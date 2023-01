Romantisk komedi inleder Berlins filmfestival

Rebecca Millers romantiska komedi "She came to me" ska inleda den 73:e upplagan av filmfestivalen i Berlin, som öppnar den 16 februari, skriver Deadline.

Stjärnor som Peter Dinklage, Marisa Tomei och Anne Hathaway dyker upp i denna film som säger sig utforska "kärlek i alla dess former". Filmen handlar om en kompositör, spelad av Dinklage, som har en kreativ blockering och ska söka efter inspiration – vilket han får i en annan form än vad han föreställt sig. Han uppmuntras också av sin fru, som dessutom är hans forna terapeut. — Vi är mycket glada över att kunna öppna den här festivalupplagan med en oemotståndlig komedi som bygger på det västerländska samhällets vardagliga konflikter, säger festivalens regissörer Mariëtte Rissenbeek och Carlo Chatrian. Filmen visas utom tävlan.