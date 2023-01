"Saint Omer" vinnare i Palm Springs

Alice Diops rättsdrama som berör mödraskap, etnicitet och kön röstades fram som vinnare av en jury bestående av internationella filmkritiker.

Även "Argentina, 1985" i regi av Santiago Mitre och dokumentären "Of medicine and miracles" tilldelades publikpriser under festivalen i Kalifornien i USA.

Både "Saint Omer" och "Argentina, 1985" finns med på den "korta listan" som har chans på en Oscar i kategorin årets bästa internationella film, där även svenske Tarik Salehs "Boy from heaven" tävlar.