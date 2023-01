Willie Nelson firar 90 med stjärntät konsert

Nelson arrangerar den 29 och 30 april en tvådagarskonsert med ett pärlband av kända artistkollegor på Hollywood Bowl i Los Angeles.

I den långa listan av artister som ska uppträdda märks bland andra Neil Young, Rosanne Cash, Kacey Musgraves, Chris Stapleton, Snoop Dogg, Lyle Lovett, The Chicks (tidigare Dixie Chicks), Norah Jones, Tom Jones, Beck, Leon Bridges, Sheryll Crowe och The Lumineers.

Texas-sonen Willie Nelson inledde artistkarriären redan på 1950-talet och har skrivit en drös låtar som har blivit countryklassiker, bland annat "Crazy", "On the road again" och "Funny how time slips away". På 1980- och 90-talet var han en av fyra manliga countrystjärnor i supergruppen The Highwaymen, med Johnny Cash, Waylon Jennings och Kris Kristofferson.

I mars släpper han soloalbum nummer 73 (!) och under den pågående Sundancefestivalen ska en dokumentärserie i fem delar om hans liv ha premiär. I februari har han chans på fyra Grammystatyetter – av vilka han redan har 13 i sin ägo.