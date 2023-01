Kristen Stewart regisserar musikvideor

Det är i en intervju med Rolling Stone som gruppen, bestående av Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och Julien Baker, meddelar att fullängdsalbumet “The record” släpps den 31 mars och att ingen mindre än Twilight-skådespelaren Kristen Stewart har engagerats för att regissera tre av bandets kommande musikvideor.

Inga ytterligare detaljer har lämnats om samarbetet eller relationen till Stewart, men bandmedlemmen Phoebe Bridgers twittrade en gång att hon "gillar att släppa musik på heliga dagar som Kristen Stewarts födelsedag".

De är inte första gången som Kristen Stewart gör inhopp i musikvärlden. 2017 regisserade hon en videon till liveversionen av Chrvches "Down side of me". Senast har hon kunnat ses i science fiction-dramat "Crimes of the future" med bland andra Viggo Mortensen och Léa Seydoux, och hon Oscarsnominerades 2022 för rollen som prinsessan Diana i "Spencer".

Boygenius spelar på musikfestivalen Coachella i Kalifornien den 15 april.