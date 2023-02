Nya och nygamla superhjältar gör entré

Gudar och monster. Det är vad det första kapitlet i den nystartade varianten av DCU, det universum av film- och tv-serier baserat på DC Comics superhjältar, kommer att handla om. Åtminstone är "Gods and monsters" arbetsnamnet på den första fasen.

Det avslöjade studions toppar James Gunn och Peter Safran vid en pressträff, enligt flera medier. Sedan Warner Bros och Discovery slogs samman har flera projekt lagts i malpåse, däribland slängdes den i princip färdiga "Batgirl"-filmen i papperskorgen under uppmärksammade former och en tredje "Wonder woman"-film skrotades nyligen.

Filmer och serier

Gunn och Safran fick förra året i uppdrag att ta upp konkurrensen med Marvel, och har samlat olika manusförfattare för att tillsammans dra upp planerna för DC:s universum.

— Vi satte oss ned i ett rum i några dagar och började hamra ut vad den grundläggande övergripande planen skulle vara. Inte så mycket att det begränsar en, men tillräckligt för att vi ska veta vad den grundläggande berättelsen är, och vart vi är på väg, sade Gunn enligt Variety.

Gunn själv håller på att skriva på manuset till “Superman: Legacy”, som kretsar kring en yngre variant av Superman. Det beskrivs som startskottet för DCU. Gunn behöver kanske inte stressa alltför mycket med pennan, då filmen beräknas ha premiär först 2025.

Det finns planer på ytterligare fyra filmer, "The authority", Batman och Robin-titeln "The brave and the Bold", liksom en som handlar om Swamp Thing respektive en om Supergirl.

Det blir också minst fem tv-serier i DCU, till att börja med, tänkta att släppas till HBO Max. Titlarna är “Creature commandos”, “Waller”, “Lanterns”, “Paradise lost” och “Booster gold”.

Davis återvänder

Varken filmer eller tv-serier har några skådespelare knutna till sig, med undantag för Waller där Viola Davis repriserar sin roll som Amanda Waller (som satte samman Suicide Squad i filmen med samma namn 2016). Det är också möjligt att skådespelarna som spelat Wonder Woman, Aquaman, Flash and Shazam (Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller och Zachary Levi) återvänder, medan Superman kommer att få ett nytt ansikte då Henry Cavill inte kommer att göra det.

Gunn och Safran tänker sig ungefär två filmer och två tv-serier per år fram till 2027.

Fram till dess att DCU lanseras kommer en del titlar i det nuvarande universumet, som kallas DC Extended Universe, däribland "Shazam! Fury of the Gods" och "Aquaman and the lost kingdom".

De tidigare presenterade planerna på uppföljarna till "The Joker" och "Batman" kommer också de kommande åren, men de kommer att ligga utanför kärnan av DCU.