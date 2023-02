Jeff Beck förd till sista vilan

På begravningen deltog stora delar av den brittiska musikeliten, bland annat Ronnie Wood, Tom Jones, Rod Stewart, Eric Clapton, Bob Geldof, Kate Bush och Chrissie Hynde, skriver NME.

Även Johnny Depp, som Jeff Beck spelade in ett album med så sent som förra året, deltog på begravningen.

Led Zeppelins grundare och gitarrist Jimmy Page höll ett känslofyllt tal där han kallade Beck för "den tyste hövdingen".

Nyligen avslöjade Paul McCartney att han hittat en tidigare okänd låt, "Why are they cutting down the rainforest?", som han spelade in tillsammans med Beck 1994. McCartney skriver på sitt Twitterkonto att Jeff Beck var "en mycket god vän och en fantastisk gitarrist" .

Jeff Beck gick bort 78 år gammal den 10 januari av en bakteriell hjärnhinneinflammation.