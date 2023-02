Sam Fender till Way Out West

Way Out West-festivalen i Göteborg fyller på med nya artister. Nu är Sam Fender och King Gizzard & The Lizard Wizard klara för musikfesten i Slottsskogen 10–12 augusti.

Efter några år som kritikerfavorit fick britten Sam Fender sitt stora genombrott med låten "Seventeen going under" i fjol. Australiska King Gizzard & The Lizard Wizard har släppts 20 album sedan debuten 2010 och blandar jazzrock med metal och folkmusik. Sedan tidigare är det klart att Håkan Hellström, Blur och Devo blir de stora dragplåstren på årets festival.