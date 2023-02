Efter hajpen – Girl Scout släpper ep

Fakta: Girl Scout Bildades 2020 i Stockholm och består av Emma Jansson (gitarr, sång), Evelina Arvidsson Eklind (bas, sång), Per Lindberg (trummor) och Viktor Spasov (gitarr). Släppte debutsingeln "Do you remeber Sally Moore" i höstas och debut-ep:n "Real life human garbage" finns ute nu.

De träffades på Musikhögskolan med den gemensamma nämnaren jazz. Men Girl Scouts musik ligger ganska långt ifrån jazzen – debut-ep:n "Real life human garbage" är en slamrig uppvisning i indierock som för tankarna till 90-talsband som Radiohead, Skunk Anansie och Nirvana.

— Vårt sound är ganska öppet, men vi märker att vi söker oss till sådant som vi själva lyssnade på i tonåren. Man kastas tillbaka till de där formativa åren och det sätter verkligen i gång något i en, säger gitarristen och sångerskan Emma Jansson.

Samtidigt är Girl Scout noga med att inte definiera sitt sound för snävt. Trummisen Per Lindberg hade dock en tydlig bild av hur de skulle låta när han anslöt till bandet.

Gitarristen Viktor Spasov frågar intresserat:

— Vad var det för sound? Det vill jag också veta!

— Jag tänkte kanske att det skulle vara ännu stökigare och skitigare. Ännu mer Big Thief, säger Per Lindberg och syftar på det amerikanska indierockbandet.

Festivalspelningar

När Girl Scout i somras plötsligt blev bokade till festivalerna Way Out West och Popaganda hade de inte släppt en enda låt. Demos fanns däremot, och det var dessa som bandet fick luta sig mot under spelningarna.

— Det var otroligt kul men också bisarrt. Jag har varit på Way Out West hur många gånger som helst och det var otroligt märkligt att plötsligt få spela där, säger basisten Evelina Arvidsson Eklind.

Dessutom finns det ett annat band med ett liknande namn, som Girl Scout ständigt förväxlades med. När festivalerna skapade spellistor med sommarens akter var det alltid "fel" Girl Scout som dök upp på listorna.

— Vi bara: "Nej, nej, nej, det där är inte vi, vi spelar inte trance techno!" Det var likadant i vip-loungerna – vi satt där och helt förläget bara: "Eh, tjena, tjena" – det var ingen som visste vilka vi var, säger bandet och skrattar.

Girl Scout har även en brittisk publik.

Brittiskt snack

Men spelningarna, och hög P3-rotation på debutsingeln "Do you remember Sally Moore", ledde till att Girl Scout blev ett av undergroundscenens mest hajpade band. Dessutom hittade den brittiska publiken till dem när skivbolagskontakter ledde till att de fick vara förband till bland andra de brittiska artisterna Holly Humberstone och Coach Party.

— Då fick vi ju automatiskt tillgång till deras publik, och snacket blev nästan större där än här, vilket är helt sjukt, säger Emma Jansson.

"Real life human garbage" är helt nysläppt, och framöver väntar en rad spelningar i Skandinavien och senare kommer ytterligare en ep. I sommar spelar Girl Scout på en rad Europafestivaler och sedan hoppas de på ett fullängdsalbum.

— Vi vill göra allt och släppa jättemånga skivor förstås. Men framförallt hoppas vi att folk som känner sig lite konstiga ska lyssna på den här ep:n och känna sig förstådda, lite mindre konstiga. Och att det är kul med musik som inte nödvändigtvis behöver sorteras in i ett enda fack, säger bandet.