Nigerianska afrobeats till Way Out West

Oxlade och Omah Lay är båda singer-songwriters som var och en har skördat stora framgångar i såväl hemland som internationellt.

"Nigeriansk musik håller på att ta över världen och tätt bakom fanbärare som Wizkid och Burna Boy kommer nu unga supertalanger som Oxlade och Omah Lay," skriver festivalen.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 10–12 augusti. Redan klara är bland andra Håkan Hellström, The Soundtrack of our Lives och Blur.