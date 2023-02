Guldbjörnen till fransk dokumentär

Fakta: Ett urval av vinnarna i Berlin Guldbjörnen för bästa långfilm: "Sur l’Adamant" ("On the Adamant") av Nicolas Philibert Silverbjörnen (Juryns stora pris): "Roter himmel" ("Afire") av Christian Petzold Silverbjörnen (Juryns pris): "Mal viver" ("Bad living") av João Canijo Silverbjörnen bästa regi: Philippe Garrel för "Le grand chariot" ("The Plough") Silverbjörnen för bästa skådespelare: Sofía Otero i "20 000 especies de abejas" ("20 000 Species of bees") Silverbjörnen för bästa biroll: Thea Ehre i "Bis ans ende der nacht’" ("Till the end of the night") Silverbjörnen för bästa manus: Angela Schanelec för "Music" Guldbjörnen för bästa kortfilm: "Les Chenilles" av Michelle Keserwany, Noel Keserwany

Filmfestivalen i Berlin inleder festivalsäsongen och är tillsammans med Cannes och Venedig årets höjdpunkter i den europeiska filmbranschen.

Och dagen efter den stora franska Césargalan blev det franskt även i Berlin. Dokumentären "Sur l’Adamant" vann Guldbjörnen.

— Att en dokumentär kan ses som biofilm i sin egen rätt gör mig riktigt rörd, sade regissören Nicolas Philibert.

Två veteraner

Filmen handlar om ett dagcenter på en pråm på Seine, dit vuxna med psykisk ohälsa kan söka sig för hjälp.

— Som vi alla vet är de mest galna människorna inte de vi tror, fortsatte Philibert.

Den 72-årige fransmannen är mest känd för en annan dokumentär, "Att vara och ha – en lovsång till livet", om en skola på den franska landsbygden. Den blev flerfaldigt prisbelönad och gick upp på svenska biografer 2003.

Juryns stora pris gick till tyske Christian Petzolds "Roter himmel". Även Petzold är en veteran i prissammanhang. År 2012 vann han regipriset i Berlin för DDR-dramat "Barbara".

Sofía Otero med sin silverbjörn för bästa skådespelare.

Könsroller i fokus

Skådespelarpriserna är i Berlin könsneutrala, och gick i år till två prestationer som båda behandlar könsroller.

Silverbjörnen för bästa huvudroll gick till spanska flickan Sofía Otero, som i filmen "20 000 Species of bees" spelar en åttaårig flicka som kämpar med det faktum att hon är född som pojke.

Bästa biroll gick till tyska Thea Ehre för sin insats i filmen "Till the end of the night", om en transsexuell kvinna som hamnar i en polisutredning.

— Prestationen fick oss alla att häpna, den är en gåva till oss alla, sade juryns ordförande, skådespelaren Kristin Stewart, när hon delade ut priset.

Även den svenska kortfilmen “And the king said, what a fantastic machine" av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck prisades, för bästa kortfilm i sektionen Generation 14plus.

Tidigare i veckan fick Sanna Lenkens dramakomedi "Comedy Queen" den europeiska barnfilmsorganisationen ECFA:s långfilmspris.