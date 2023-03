The Weeknd får sin första filmroll

Rollen blir The Weeknds första huvudroll i en spelfilm. Han skådespelardebuterade 2019 i Netflixthrillern "Uncut gems" och är snart aktuell i HBO-serien "The idol" där han spelar mot Lily-Rose Depp. Den senare serien har blivit en riktig snackis, bland annat sedan Rolling Stone rapporterat om stora problem under inspelningarna och att manuset innehållit scener med störande, våldsamma, sexuella inslag.

Grammyprisade The Weeknd slog igenom stort 2015 med sitt andra album "Beauty behind the madness" som bland annat innehöll världshitten "Starboy".

Tidigare i veckan blev han den första artisten någonsin att ha över 100 miljoner lyssnare per månad på Spotify.