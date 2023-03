Cate Blanchett dansar loss i Sparks-video

I videon till låten "The girl is crying in her latte", titelspåret på Sparks kommande album, visar den tvåfaldiga Oscarsvinnaren upp sina danskunskaper iförd en kycklinggul kostym.

Med röda hörlurar på huvudet dansar Blanchett i förgrunden med Ron och Russell Mael bakom sig. Russell sjunger låten och Ron sitter tyst vid ett bord och dricker latte.

I ett uttalande som citeras av Rolling Stone berättar bröderna Mael hur det kommer sig att Hollywoodstjärnan medverkar i deras musikvideo:

"Vi träffade Cate Blanchett i Paris på Césargalan förra året utan att kunna ana att en av de stora skådespelarna i vår tid (och en fantastisk person) ett år senare nådigt skulle samtycka till att låna ut sina booty-shaking-kunskaper till den första videon från vårt nya album. Drömmar går verkligen i uppfyllelse. Vi kommer att sova gott i natt med vetskapen om att vi för alltid kan säga att vi medverkade i en film med Cate Blanchett".

Det är inte första gången som Cate Blanchett gör inhopp i musikbranschen. 2016 medverkade hon i musikvideon till Massive Attacks "The Spoils".