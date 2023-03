Adam Sandler tilldelas fint humorpris

Den Brooklynfödde 56-åringen har "underhållit publiken i tre decennier genom sina filmer, sin musik och sin tid som en tittarfavorit på 'SNL''", enligt Kennedy Centers ordförande Deborah Rutter i ett uttalande.

Det populära sketchprogrammet "SNL" ("Saturday night live") var Sandlers hemvist mellan 1990–95 och hans språngbräda in i en Hollywoodkarriär, där han under senare halvan av 1990-talet slog igenom stort med framgångsrika filmer som "Happy Gilmore", "The wedding singer" och "Waterboy".

På senare år har Sandler även gjort mer seriösa, tillika hyllade, skådespelarinsatser i filmer som "Uncut gems" och "Hustle".

Priset ska delas ut den 26 mars med ett stort antal kända ansikten på plats för att hylla Sandler, bland andra Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Steve Buscemi och Conan O'Brien.

Bland tidigare prisvinnare märks bland andra David Letterman, Dave Chappelle, Julia Louis-Dreyfus, Bill Murray och Eddie Murphy.