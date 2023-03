Skarsgård tar en paus – "ska andas lite"

Ålder: 46 år.

Familj: Flickvännen Tuva Novotny, ett barn. Plus pappa, mamma och mängder av syskon och syskonbarn.

Bor: I New York och Stockholm.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Järngänget", "Vingar av glas", "Hundtricket", "Zoolander", "Generation kill", "True blood", "Straw dogs", "Melancholia", "Legenden om Tarzan", "The little drummer girl", "Big little lies", "Godzilla vs Kong", "The Northman", "Riket 3".

Aktuell: I "Infinity pool" som har svensk biopremiär 24/3 och "Succession" som har premiär 27/3 på HBO Max.