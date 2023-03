Snart dags för svenska "One More Time"

Hedda Stiernstedt spelar Amalia som blir påkörd av en lastbil natten till sin 40-årsdag. När hon vaknar är hon emellertid inte 40 utan 18 och det är 2002.

Amalia får möjlighet att skapa livet som hon önskade. Men i stället för att de nya dagarna blir år och årtionden, vaknar hon varje morgon till samma dag. Till slut tvingas hon ta reda på vad hon ska göra för att lämna det förflutna.

"One More Time" är skriven av Tove Forsman och Sofie Forsman, kända för "Young Royals" och "The Playlist". Regissör är Jonatan Etzler som gör sin långfilmsdebut.