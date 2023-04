Paul Simon ger ut nytt album

Albumet är producerat av Simon själv i samarbete med Kyle Crusham och innehåller även ett gästspel av makan Edie Brickell och den brittiska vokalensemblen Voces8.

En dokumentär om albumets tillblivelse ska också vara på gång. "In restless dreams", i regi av dokumentärfilmaren Alex Gibney, skildrar den andliga resa 81-årige Simon går igenom under de fyra år det tog att skapa "Seven psalms".

"Hela stycket är egentligen en diskussion jag för med mig själv om att tro eller inte tro", säger han i ett uttalande.

2018 kom Paul Simons senaste studioalbum, "In the blue light".