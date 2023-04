Efter 35 år – "Fantomen" lämnar Broadway

I 35 år har 'Fantomen på operan' spelats på Majestic Theatre i New York. Arkivbild. Foto: Kathy Willens/AP

Efter 35 år och 13 981 föreställningar lämnar "Fantomen på operan" slutligen Broadway. Inför finalen den 16 april träffade The New York Times några "phans" som sett "The Phantom" så ofta de kunnat och som nu har sorg.