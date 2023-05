Super Mario fortsätter succétåget

Succéfilmen om Super Mario fortsätter att skörda framgångar. Filmen om den myntjagande rörmokaren har nu sålt biljetter för 500 miljoner dollar i USA, och blir därmed den fjärde filmen – utöver "Spiderman: No Way Home", "Top Gun: Maverick" och "Avatar: The Way of Water" – att nå milstolpen sedan före corona-pandemin.

I slutet av april blev filmen årets första att dra in motsvarande tio miljarder kronor globalt. Det är en av bara tio animerade filmer i historien som sålt för så mycket. Det är även den mest inkomstbringande filmen någonsin för en film baserad på ett tv-spel. Filmen följer Brooklyn-bröderna Mario och Luigi, som spelas av Chris Pratt och Charlie Day. Den är regisserad av Aaron Horvath och Michael Jelenic och baseras på ett manus av Matthew Fogel, som skrivit både "Lego-filmen 2" och "Minioner: Berättelsen om Gru".