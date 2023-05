Dolph Lundgren spelar i "The witcher"

Enligt flera amerikanska medier spelas en spin off-serie som ska visas före den tredje säsongen av "The witcher" in i Sydafrika just nu. Spin off-serien ska följa ett gäng unga skurkar, "Rats", som förekommer i "Witcher"-universumet.

Det spekuleras i att Dolph Lundgrens roll kan vara prisjägaren Leo Bonhart – om så är fallet kommer han förmodligen även att dyka upp i kommande säsonger av huvudserien.

"The witcher" bygger på en polsk bokserie, som också har gett upphov till ett välkänt tv-spel. I den kommande tredje säsongen spelar Henry Cavill huvudrollen, men han lämnar serien och ersätts av Liam Hemsworth i säsong fyra.

Dolph Lundgren avslöjade nyligen att han har haft lungcancer sedan 2015, men nu är på bättringsvägen.