Taylor Swift hyllar Bronx-rapparen Ice Spice

Under sin pågående USA-turné, The Eras Tour, har Taylor Swift nått New Jersey. Under den första av de tre konserterna berättade megastjärnan att den artist som hjälpt henne att komma i form för turnéns fyratimmarskonserter var den unga Ice Spice – Isis Naija Gaston, skriver Hollywood Reporter.

Den 23-åriga rapparen från Bronx, New York, har fått sitt genombrott under våren. Remixsinglarna “Boy’s a liar pt 2” med PinkPantheress och “Princess Diana” med Nicki Minaj har alla nått Billboardlistans topp fem.

Ice Spice kontaktade även Taylor Swift för att höra om de kunde göra något tillsammans, vilket ledde till att spelade in en remix av Swifts låt "Karma" som släpptes samma dag som konserten.

— Vad hon (Ice Spice) inte visste var att jag lyssnar nästan bara på hennes musik, varje dag, hela dagarna, för att göra mig redo för turnén, berättade Taylor Swift som förklarade att deras samarbete i studion resulterade i omedelbar kärlek.

— Jag har träffat så många artister och så många som just har börjat, men jag har aldrig träffat någon som varit så förberedd, nyfiken och fokuserad på det hon vill. Jag blev helt tagen, sade Taylor Swift som till publikens stora jubel avslutade konserten i New Jersey tillsammans med just Ice Spice.