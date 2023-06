Kim Cattrall tillbaka som Samantha Jones i Sex and the City-spinoff And just like that

Samantha Jones är tillbaka i "Sex and the city"-universumet. Skådespelaren Kim Cattrall dyker upp i kommande säsongen av SATC-spinoffen "And just like that", skriver New York Post.

Rollfiguren Samantha dyker dock bara upp i en enda scen.

Kim Cattrall spelade Samantha Jones i originalserien samt i de två uppföljande "Sex and the city"-filmerna.

Karaktärerna Samantha, Carrie, Miranda och Charlotte. Bildkälla: Stella Pictures.

Serien "Sex and the city" sändes mellan 1998 och 2004. Den första säsongen av "And just like that" hade premiär på HBO Max i december, då utan Cattrall.

Kim Cattrall som Samantha Jones och Sarah Jessica Parker som Carrie. Bildkälla: Stella Pictures.

Enligt en källa till The Post är teamet kring serien "definitivt chockade" och "väldigt spända" på hur de ska skriva in hennes karaktärer.

– Hon sa att hon aldrig skulle göra det! Hon sa att hon aldrig skulle komma tillbaka!, säger källan vidare.

Kim Cattrall har bråkat med Sarah Jessica Parker

En av anledningarna till att Kim Cattralls comeback kommer som en sådan stor chock är att hon har legat i en öppen fejd med skådespelaren Sarah Jessica Parker, som i serien spelar Carrie.

Bråken började när Kim Cattrall sa att hon hade nobbat den tredje Sex and the City-filmen, och hon insinuerade att hon och de andra skådespelarna "aldrig varit vänner".

Bakom den perfekta fasaden i Sex and the City så dolde sig en stor osämja mellan Kim Cattrall och Sarah Jessica Parker. Bildkälla: Stella Pictures.

När Kim Cattralls bror dog år 2018 så sträckte Sarah Jessica Parker ut en hand. Då röt Cattrall ifrån.

"Jag behöver inte din kärlek eller ditt stöd under den här tragiska tiden, Sarah Jessica Parker. Låt mig vara VÄLDIGT tydlig, om jag inte har varit det tidigare. Du är inte min familj. Du är inte min vän. Så jag skriver till dig en sista gång för att du kan sluta att exploatera vår tragedi för att återigen framstå som en "snäll tjej".

Kim Cattrall gör nu comeback i Sex and the City-spinoffen. Bildkälla: Greg Allen/Invision/AP/TT Bild

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon och Kim Cattrall. Bildkälla: AP Photo/Starpix, Dave Allocca/TT Bild

– Det enda vi hade gemensamt var serien och serien är över. Sarah Jessica, hon borde ha varit snällare. Jag vet inte vad hennes problem är, jag har aldrig fattat det, sa Cattrall i en intervju med Piers Morgan i oktober 2017.

Den nya säsongen av And just like that har premiär på HBO Max den 22 juni.