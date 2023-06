Mike Pence kampanjar med ny bok

Mike Pence, en av dem som ställer upp när Republikanerna väljer presidentkandidat nästa år, ger ut ut en ny bok: "Go home for dinner" (ungefär "Ät middag hemma"). Den kommer i november och beskrivs som en samling råd om hur "tron skapar en familj" och om "hur en familj skapar livet", skriver The Guardian.

Pence har skrivit boken tillsammans med sin dotter Charlotte Pence Bond som tidigare givit ut barnböcker om familjens kanin. Mike Pence var Donald Trumps vicepresident och brukar beskriva sig som kristen, konservativ och republikan – i den ordningen. Han är också en ivrig abortmotståndare. I sin förra bok, "So help me God", försökte han distansera sig från sin tidigare chef.