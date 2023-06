Metallica fick Ullevi att explodera

Fakta: Låtlista 1. “Creeping death” 2. “Harvester of sorrow” 3. “Holier than thou” 4. “Until it sleeps” 5. “72 seasons” 6. “If darkness had a son” 7. “Fade to black” 8. “Sleepwalk my life away” 9. “Orion” 10. “Nothing else matters” 11. “Sad but true” 12. “The day that never comes” 13. “Battery” 14. “Fuel” 15. "Seek and destroy" 16. "Master of puppets"

Juni har varit varm och torr på många håll i landet. Men lagom till att Metallica intog scenen strax före 21 började regnet falla på fredagskvällen. Det kylde däremot inte ner stämningen – tvärtom – när bandet kom till den klassiska konsertarenan Ullevi för första gången sedan 2019.

— Tack för att ni höll solen uppe så sent. Vi har de bästa platserna härinne. Vi får se er, sade en till synes rörd James Hetfield när han tackade publiken.

Det nya upplägget på världsturnén "M72" innebär två spelningar, två olika låtlistor i varje stad.

Ullevi var slutsålt inför Metallicas första spelning.

Hitlåtar varvades med oväntade val

Under två timmar dundrade Hetfield, Kirk Hammet, Robert Trujillo och Lars Ulrich den här gången igenom klassiska låtar som "Nothing else matters", "Master of puppets" och "Seek and destroy", men hann även med oväntade val som "Until it sleeps" och "Holier than thou" från 1996 respektive 1991.

Och publiken hade inga problem att hänga med ett energifyllt Metallica, inte minst under de äldre sångerna. Som allsången under rockballaden "Nothing else matters", vilken enligt egen utsago framkallade tårar hos sångaren James Hetfield.

Gigantiska skärmar, där närbilder på bandet varvades med neonljus, Sveriges flagga och publikbilder, ramade tillsammans med en enorm ljudkuliss in Metallicas femte Ullevispelning.

Metallica spelade på Ullevi för första gången 2004.

Fyra trumset

När kvällen närmade sig sitt slut rann svetten från Lars Ulrich, som vid det laget avverkat fyra olika trumset.

Spelningen avslutades med fyrverkerier och "Master of puppets", som väckts till liv tack vare dess medverkan i Netflix-serien "Stranger things".

— Vi är Metallica och det är ni också. Tack! Vi ses snart, sade James Hetfield efteråt.

Göteborgsbesöket är det fjärde stoppet på Metallicas världsturné och efter söndagens Ullevispelning drar bandet vidare till USA. För svensk del har konsertsommaren nu kickat igång på allvar med den första Metallicaspelningen.

På Ullevi väntar härnäst Metallica återigen (söndag) och Bruce Springsteen (24, 26 och 28 juni).