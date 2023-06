"Den svenska synden" hyllas på Bergmanveckan

Fakta: Programpunkter i urval Bergmanveckan 2023 äger rum på Fårö den 26–30 juni. 26 juni. 14.00 Invigning i Fårö kyrka 16.00 Invigningsfilm: "Four little adults" 17.00 Film: "Sommaren med Monika" 27 juni. 15.00 Film: Audrey Diwans val: "Smultronstället" (1957) 16.30 Film: "Myterna, mänskan - Monika! The story of a bad girl" – Brittiska filmvetaren och författaren Laura Hubner introducerar en visning av "Sommaren med Monika" och berättar historien om "Monikas" förvandling och filmens genomslag runt om i världen. 18.00 Konsert i kyrkan. Den ukrainska musikerduon Kult bestående av de klassiskt skolade Nata Popova och Polina Pohozha har kommit till Gotland på grund av kriget. De har skapat elektro-akustiska ljudbilder inspirerade av Bergmans filmer som även kan avnjutas liggande på rygg. 19.00 Teater: Improviserad Bergman. Teaterensemblen Dramatiska gör improviserade föreställningar där historier inspirerade av Ingmar Bergmans filmer skapas i stunden. 28 juni 10.00 Film och samtal: "Skammen". Filmvisning med efterföljande vandring och diskussion tillsammans med journalisten och prästen Helle Klein, samt prästen Lena Maria Hagensen. 11.00 Samtal: sex och nakenscener och ett nytt yrke. Samtal om betydelsen av det nya yrket intimitetskoordinator som föddes efter metoo. 15.00 Samtal: möt Audrey Diwan 29 juni 04.00 Film: "Vargtimmen" 15.00 Samtal: Möt Aubrey Plaza 17.00 Bergman som pornograf: samtal om det aldrig filmatiserade Bergmanmanuset till gladporrfilmen "Den förstenade prinsen". 30 juni 11.00 Film: "Avskedet" (1982) med intro av filmvetaren Ingrid Rydberg o, bland annat filmens lesbiska teman. 15.00 Samtal: Mästarmöte med regissören Asghar Farhadi.

Regissören Ingmar Bergman förknippas ofta med tunga existentiella teman som galenskap, Gudstro och döden. Men Bergmans filmkonst startade också ryktet om svenskar som frisläppta sexgalningar i resten av världen.

"Sommaren med Monika" (1953) handlar om det unga paret Harry (Lars Ekborg) och Monika (Harriet Andersson) som tillbringar en sommar i den svenska skärgården med njutning och nakenbad, innan vardagslivets kravfyllda tillvaro komplicerar deras relation.

"Utforskade gränser"

1955 skrev Time Magazine en artikel med rubriken "Sin and Sweden" som upprördes över svenskarnas lössläppta inställning till sex. Särskilt i kölvattnet av kalla kriget då allt som kunde kopplas till socialism ansågs farligt. Distributören som köpte de amerikanska rättigheter klippte ned filmen till 62 minuter för att förstärka nakenscenerna, och döpte om filmen till "Monika, the story of a bad girl".

"Ingmar Bergmans filmkonst har utforskat kulturens gränsdragningar och våra sätt att förhålla oss till dem. Filmer som 'Tystnaden' eller 'Sommaren med Monika' blev inte bara en del i det som kom att kallas 'den svenska synden' utan ställde också frågor om vad det innebar att vara fri på 50- och 60-talet", säger Kasia Syty, konstnärlig ledare för Bergmanveckan i ett pressmeddelande.

Internationella gäster

Årets gäster är exempelvis den hajpade amerikanska "White Lotus"-skådespelaren Aubrey Plaza, den prisade iranske regissören Asgar Farhadi och hedersgästen Audrey Diwan. Den sistnämnda franska regissören fick stort genomslag med filmatiseringen av nobelpristagaren Annie Ernaux-roman "Omständigheter" (Guldbjörnen vid Venedigs filmfestival 2021). Nu arbetar Diwan på en ny version av det mjukpornografiska dramat "Emmanuelle" (1974), som blev hatad av kritiker när den kom men också en försäljningssuccé med flera uppföljare.

Årets Bergmanvecka på Fårö undrar om moralismen kring sex på film verkligen har försvunnit sedan dess, eller bara bytt skepnad. Är dagens biopublik mer eller mindre känslig?