Mel Brooks tilldelas en heders-Oscar

Den 96-årige manusförfattaren och regissören vann sin första Oscar 1967 för sitt manus till komedin ”Det våras för Hitler”, som han också regisserade. Han har även varit nominerad för flera av de andra ”Det våras för”-filmerna och har också fått ta emot en Emmy, Grammy och Tony för sina produktioner.

Även Angela Bassett kommer att få motta en hedersbetygelse. Hennes filmkarriär sträcker sig 40 år bakåt i tiden och hon fick sin första Oscar-nominering 1993 för rollen som Tina Turner i “What’s love got to do with it?”. Förra året var hon också nominerad, då för sin roll som drottning Ramonda i “Black panther: Wakanda forever”.

Totalt fyra heders-Oscars delas ut denna gång. Den tredje mottagaren är redigeraren Carol Littleton som i nästan 50 år redigerat film och var nominerad för bästa redigering i klassikern “E.T. the extra-terrestrial” 1982. Hon har också haft flera tunga styrelseposter inom filmbranschen i Hollywood.

Den fjärde statyetten går till Michelle Satter som grundade Sundance institutes artistprogram 1981. Hon tar emot priset Jean Hersholt Humanitarian Awards. Det delas ut till en person inom film och vetenskap vars humanitära insatser har berikat filmbranschen.

Priserna delas ut vid den 14:e årliga Governors Awards-galan i Los Angeles den 18 november.