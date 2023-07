Sommarens konserter på Gröna Lund blir av

Tre konserter ställdes in under den vecka som Gröna Lund varit stängt. När nöjesparken nu planeras öppna igen på onsdag kommer konserterna under juli och augusti att ligga kvar som planerat.

Det skriver Gabriella Granditsky, tillförordnad pressansvarig på Parks and resorts som äger Gröna Lund i ett mejl till Kulturnytt.

Machine Gun Kelly kommer till Gröna Lund 12 juli och blir den första att spela där efter olyckan.