Nya anklagelser riktas mot skådespelare

Bland de allvarligaste anklagelserna är påståenden om att Majors fysiskt och psykiskt misshandlat en tidigare flickvän och psykiskt misshandlat en annan partner. Anklagelserna läggs fram i nio separata vittnesmål, samtliga anonyma.

Det finns också påståenden om att skådespelaren betett sig aggressivt mot tidigare kollegor och klasskamrater på universitetet. Majors nekar till alla anklagelser. Hans försvarsadvokat kallar det för en "häxjakt", och hävdar att anklagelserna baseras på hörsägen.

Jonathan Majors greps tidigare i år i New York efter misstänkt misshandel mot en 30-årig kvinna. Han åtalades senare för både misshandel och trakasserier, och fick besöksförbud. Rättegång väntar den 3 augusti.

Jonathan Majors fick sitt genombrott 2020 i filmen "The last black man in San Fransisco" och har spelat i filmer som "Loki", "Creed III" och "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".