Ulvaeus möter Gouldman i Västervik

Projektet är avsett att genom scensamtal med andra artister entusiasmera unga musiker att utveckla sitt eget låtskrivande.

Graham Gouldman är en av grundarna av 10cc, vid sidan av ABBA ett av 70-talets största popgrupper och upphovsman till hits så som The Yardbirds "For your love", "Heart full of soul" och Herman's Hermits "No milk today".

Samtalet med Graham Gouldman äger rum den 12 juli i slottsruinen i Västervik.