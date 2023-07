Ovanlig dubbelcountry på Billboardlistan

Senast två countryartister placerades sig högst upp på listan var 1981, när Eddie Rabbitts “I Love a Rainy Night” och Dolly Partons “9 to 5” låg i topp.

Morgan Wallens "Last night" har toppat listan tolv veckor i rad. Låten kommer från hans album "One thing at a time. Luke Combs cover av Tracey Chapmans "Fast car" har under veckan stigit en placering, och kniper därmed andraplatsen.

Billboard hot 100 mäter bland annat hur mycket en låt spelas på radio, strömningssiffror samt försäljning av låten digitalt.