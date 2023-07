Billie Eilish gör "Barbie"-soundtrack

Låten "What was I made for" släpps redan den 13 juli på strömningstjänster.

"Vi skapade den här låten för 'Barbie' och den betyder allt för mig. Den här filmen kommer att förändra våra liv, och förhoppningsvis gör även den här låten det. Gör er redo att snyfta", skriver hon.

Sedan tidigare är det klart att även Dua Lipa, Ice Spice och Haim gör låtar till filmen, som har premiär den 21 juli.