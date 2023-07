"Den siste av legenderna" hyllas av världen

Tony Bennett sörjs av en hel musikvärld. Bland alla som hyllar legendaren finns Elton John, som på Instagram skriver:

"Så sorgligt att höra om Tonys bortgång. Utan tvekan den mest klassiska sångaren, mannen och artisten du någonsin kommer att se. Han är oersättlig. Jag älskade och avgudade honom. Mina kondoleanser till Susan, Danny och familjen", skriver han.

Elton John var inte ensam, artister som Keith Richards, Ozzy Osbourne och Billy Joel hyllar Bennett på Twitter, och Chic-gitarristen Nile Rodgers erbjuder sina djupaste kondoleanser till Bennetts familj och vänner.

"De är också min känslomässiga familj och mina vänner", skriver han på Twitter.

"Söt som socker"

Fran Drescher twittrade att det är med tungt hjärta hon tar farväl av sångaren och att han "exemplifierade en person som var god som guld, söt som socker och en djupt känslomässig, empatisk människa. Jag önskar att fler hade det som du var gjord av Tony. RIP".

Även skådespelaren Josh Gad skriver på Twitter att han har svårt att föreställa sig en värld utan "den store Tony Bennett". Tv-profilen David Letterman delar en video av Bennett som sjunger "Everybody has the blues" i hans program, tillsammans med texten "RIP, Tony".

Hyllas för engagemanget

Ytterligare en rad musiker hyllar den folkkäre sångaren, som E Street Band-gitarristen Steven Van Zandt kallar den "bästa av de bästa. Den siste av legenderna. En man vars hjärta var lika stort som hans röst".

Men även Bennetts medmänskliga engagemang lyfts fram, av blanda andra människorättsaktivisten Jesse Jackson.

"Han marscherade med oss 1964. Han var hängiven de medborgerliga och mänskliga rättigheterna och konsten. Han kommer att leva så länge vi minns honom", skriver han på Twitter.

Sångarens karriär varade under sju decennier och rymde låtar som "Rags to riches" och "I left my heart in San Francisco". Först 2021 drog han sig tillbaka från scenen för gott.

Tony Bennett blev 96 år.