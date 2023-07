Kanye West tillbaka på Twitter

"Barbie" ohotad etta på biotoppen i USA

Biohelgen är inte slut än – men redan nu står det klart att succén för Greta Gerwigs "Barbie" fortsätter. Filmen är ohotad etta på den nordamerikanska biotoppen även under sin andra vecka. Bara under fredagen drog den in 29 miljoner dollar, motsvarande över 305 miljoner kronor, rapporterar Variety