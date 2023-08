Way Out West öppnar i soligt Göteborg

Way Out West grundades 2007 och äger rum i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen har även klubbspelningar, Stay Out West, på olika platser i Göteborg.

Under 2022 hade Way Out West 50 000 unika besökare.

Bland årets artister återfinns Håkan Hellström, Blur, Wizkid, Tove Lo, Viagra Boys, Devo och Boygenius.