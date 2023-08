Virala "höger"-succén får motlåt

På tolv dagar har videon till "Rich men north of Richmond" av den amerikanske countrysångaren Oliver Anthony haft runt 30 miljoner visningar på Youtube.

Högern har jublat över låten som kritiserar Washington och regeringen och inleder med bilden av en fattig arbetare som svikits av samhället. "I've been sellin' my soul, workin' all day/Overtime hours for bullshit pay" (ungefär "Jag har sålt min själ, jobbat hela dagen. Övertidstimmar för en skitlön").

I sin motlåt "Rich men earning north of a million" omformulerar Billy Bragg verserna så att de inte skuldbelägger socialbidragstagare, vilket Bragg anser att Anthony gör.

Bragg skriver: "If you’re selling your soul, working all day/Overtime hours for bullshit pay/Nothing is gonna change if all you do is wish you could wake up and it not be true/Join a union/Fight for better pay/You better join a union, brother/Organise today (ungefär "Om du har sålt din själ, jobbat hela dagen, övertidstimmar för en skitlön. Ingenting förändras om det enda du önskar är att vakna upp till att det inte är sant. Gå med i facket, kämpa för en bättre lön").

Anthony har hittills inte ställt upp på några intervjuer.