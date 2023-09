Katy Perry får miljarder för låtkatalogen

Affärsuppgörelsen gäller de fem album som Perry gav ut på skivbolaget Capitol mellan 2008 och 2020: "One of the boys", "Teenage dream", "Prism", "Witness" och "Smile".

Litmus Music vill inte kommentera köpesumman, men enligt obekräftade källor till Billboard rör det sig om 225 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,5 miljarder kronor.

De senaste åren har allt fler artister sålt hela eller delar av sina låtkataloger i liknande affärer, bland annat Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon och Justin Timberlake. I vintras sålde även Justin Bieber sin katalog för över 200 miljoner dollar.