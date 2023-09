Musikern Roger Whittaker död

"Roger var en ikonisk artist, en underbar make och pappa. Han berörde så många hjärtan med sin musik under hela sitt liv och kommer alltid att leva vidare i våra minnen", säger familjen i ett uttalande som citeras av NTB.

Whittakers officiella hemsida har uppdaterats med en bild på sångaren och texten "Roger Whittaker 1936–2023".

Roger Whittaker var känd för sin barytonsångröst och sitt visslande, och till hans mest kända låtar hör "New world in the morning", "The last farewell" och "Mexican whistler".