Spears: Gjorde abort under åren med Timberlake

"The woman in me" släpps den 24 oktober, men ett utdrag ur boken har publicerats av People.

Britney Spears skriver vidare att pojkvännens inställning kom som "en överraskning", men att det inte var någon "tragedi".

"Jag älskade Justin så mycket. Jag räknade hela tiden med att vi skulle bilda familj tillsammans en dag”, skriver Spears och ställer sig sedan frågan om det var rätt beslut.

"Om det bara hade varit upp till mig, skulle jag aldrig ha gjort det", skriver hon enligt People.

Britney Spears och Justin Timberlake träffades när de båda var programledare för "The Mickey Mouse club" och var ett par mellan 1999 och 2002.

Spears skriver också om sin pappa, Jamie Spears, och det 13 år långa förmyndarskapet som hon levde under.

"Förmyndarskapet fråntog mig min kvinnlighet, gjorde mig till ett barn. Att känna att du aldrig är tillräckligt bra krossar ett barns själ. Han hade trummat in det budskapet i mig som tjej, och även efter det att jag hade åstadkommit så mycket fortsatte han att göra det mot mig", skriver Spears om sin far.