För kontroversiell för Apple – Stewart slutar

Det blir ingen tredje säsong av Jon Stewarts pratshow "The problem with" på Apple Tv+. Ämnena komikern ville ta upp var för kontroversiella för techjätten, uppger New York Times.

Jon Stewart och Apple Tv+ ska ha enats om att lägga ner pratshowen på strömningstjänsten på grund av "kreativa meningsskiljaktigheter". Inspelningen av den tredje säsongen skulle ha inletts om ett par veckor, men enligt New York Times berättade Jon Stewart för sin personal under torsdagen att det inte blir någon fortsättning. Enligt tidningens källor berättade Jon Stewart att Apple Tv+ haft invändningar mot flera ämnen han ville ta upp i programmet, däribland Kina och AI-teknik. Han ska också ha tagit upp det faktum att valrörelsen 2024 skulle kunna innebära flera konfliktytor mellan programmet och Apple. Apple har inte velat kommentera New York Times uppgifter. Jon Stewart slog igenom som programledare för satirprogrammet "The daily show" mellan 1999 och 2015. Han återkom till tv-världen med "The problem with Jon Stewart" 2021. Programmet har granskat en rad kontroversiella ämnen, som vapenfrågan, identitetspolitik, kriminalvården och krigsveteraners vård och rättigheter.