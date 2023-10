MGMT tillbaka med nytt album

"Loss of life", den amerikanska gruppens första album med ny musik sedan 2018, släpps den 23 februari nästa år och består av tio låtar. Christine and the Queens gästar på ett av spåren.

MGMT består av multiinstrumentalisterna Andrew VanWyngarden och Ben Goldwasser och grundades i delstaten Connecticut.

Deras stora genombrott kom 2008 med singlarna "Electric feel" och "Kids" från debutalbumet "Oracular spectacular". Albumet resulterade i flera nomineringar och ett pris på amerikanska Grammygalan 2010.