Pierre Ström får Svenska Vispriset

27 år efter sin död har rapparen Tupac Shakur fått en gata i Oakland, Kalifornien, uppkallad efter sig. En del av MacArthur Boulevard, i närheten av där rapparen bodde på 1990-talet, har blivit Tupac Shakur Way.

Nya sexanklagelser mot Russell Brand

Den brittiske komikern och skådespelaren Russell Brand anklagas för att sexuellt ha ofredat en kvinnlig statist under inspelningen av filmen "Arthur" i USA. En stämningsansökan lämnades i fredags in till en domstol New York.