The Beatles-podd på svenska

Den rutinerade programledaren Lotta Bromé ger svensk berättarröst till podden "The Beatles' legacy: Red and blue" som är producerad av Beatleskännaren och författaren Kevin Howlett. I den kommande podden dokumenteras arbetet bakom samlingsskivorna "Red" och "Blue" från 1973 som nyligen släpptes i nya versioner. Det blir också inblickar kring arbetet med den helt nya singellåten "Now and then" som gick direkt in på Billboardlistans förstaplats för digitala släpp då den kom.

Dokumentärpodden, som i svensk version heter "Arvet efter Beatles", innehåller intervjuer med Dave Grohl, Tom Petty, James Taylor och Rick Rubin – som alla berättar om vad The Beatles har betytt för dem.