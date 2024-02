Därför flydde Gunilla Persson från pressträffen: "En bit som lossnat..."

1. Jacqline: "Effortless".

099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 01 (3:60 kronor per röst)

2. Clara Klingenström: "Aldrig mer".

099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 02 (3:60 kronor per röst)

3. Kim Cesarion: "Take my breath away".

099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 03 (3:60 kronor per röst)

4. Klaudy: "För dig".

099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 04 (3:60 kronor per röst)

5. Gunilla Persson: "I won't shake (La la Gunilla)".

099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 05 (3:60 kronor per röst)

6. Cazzi Opeia: "Give my heart a break".

099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 06 (3:60 kronor per röst)