Sångare bakom världshit dog i sömnen: "Enorm sorg"

Artisten och låtskrivaren Eric Carmen, som bland annat låg bakom världshitten "All by myself", har avlidit vid en ålder av 74 år, rapporterar amerikanska medier med hänvisning till hans hemsida.

Carmen inledde som frontfigur i bandet Raspberries, innan han i mitten av 1970-talet satsade på en solokarriär med fokus på powerballader.

"All by msyself" var tillsammans med "Never gonna fall in love again" de första singlarna han släppte och båda två blev stora hits.

1987 stod han för en ny succé med "Hungry Eyes", som var med på soundtracket till filmen "Dirty dancing".

Eric Carmen "All by myself"

Eric Carmen dog i sömnen

Carmens hustru Amy meddelade makens död på hans officiella hemsida.

"Det är med en enorm sorg som vi delar de hjärtekrossande nyheterna om att Eric Carmen är död. Vår söta, älskade och talangfulla Eric dog i sömnen under helgen. Det gav honom så mycket lycka att veta att hans musik i decennier berörde så många, och att hans arv kommer leva vidare. Snälla respektera att familjen vill bli lämnad ifred när vi sörjer den här enorma förlusten", skrev hon.

Eric Carmen blev 74 år gammal. Bildkälla: Eric Carmen

Eric Carmen "Hungry Eyes"