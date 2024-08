Svensk realitydeltagare död i Norge

— Under inspelningen så är det en deltagare som har avlidit i vad som verkar vara ett plötsligt sjukdomsfall. Det skedde under dagen och är en väldigt tragisk och sorglig händelse. Våra tankar är just nu hos de anhöriga, säger Karin Nyman, HR-chef och kommunikationsdirektör på TV4 till TT.

Skulle bestiga Stetind i Norge

Norsk polis säger till TT att larmet inkom vid 14-tiden och att det handlar om en svensk man i 50-årsåldern som har avlidit i hjärtstopp. Enligt polisen inträffade händelsen i närheten av sjön Kobbvatnet i Sørfolds kommun, cirka nio mil söder om berget Stetind. Stetind ligger in sin tur cirka tio mil söder om Narvik i norra Norge.

— När vi kom till platsen pågick redan hjärt- och lungräddning, men strax därefter förklarades han död, säger Lars Halvorsen, jourhavande befäl vid norsk polis, till TT.

Petter är programledare för Berget som spelas in i Norge: "Jag är chockad"

Programmet "Berget" spelas just nu in i ett område utanför Narvik och programledare är rapparen Petter Alexis Askergren.

"Jag är chockad! Det här känns overkligt, så sorgligt." skriver han på Instagram och säger att hans tankar går till de anhöriga.

Inspelningarna startade på tisdagen och var planerade att pågå under två veckor, uppger TV4. Karin Nyman säger att man ännu inte har tagit något beslut om resterande inspelning av "Berget".

— Fokus just nu i den här svåra stunden är att ta hand om anhöriga, deltagare och medarbetare och se till att alla får det stöd de behöver. Alla andra beslut får vi fatta senare, säger hon.

Stetind är ett 1 392 meter högt berg som i en radioomröstning korats till Norges nationalfjäll.