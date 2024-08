Så sent som i juli meddelade Jack Russell på Instagram att han tvingats lägga musikkarriären på hyllan efter att ha drabbats av en demenssjukdom.

Great White hade sin storhetstid under pudelrockvågen på 1980-talet och turnerade bland annat med Guns N'Roses, Whitesnake och Iron Maiden. Med låten "Once bitten, twice shy" fick gruppen sin största framgång på topplistorna.

Jack Russell från Great White död

Great White splittrades i början av 2000-talet, men bara något år senare började Jack Russell turnera igen och spela gruppens musik. Under en konsert i Rhode Island 2003 utbröt en brand som krävde hela 100 människors liv, däribland Russells gitarrist Ty Longley. 230 personer skadades dessutom i en av de värsta bränderna någonsin i samband med en konsert i USA.

Brandfarlig isolering i taket och väggarna runt scenen konstaterades ligga bakom att elden kunde spridas så snabbt. I efterföljande rättegångar dömdes bandets turnémanager och konsertlokalens två ägare till långa fängelsestraff.

Jack Russell tänkte först lägga ner sin karriär efter branden, men kom på andra tankar och fortsatte spela. Bland annat gjorde han en välgörenhetsturné till förmån för de efterlevande efter konsertbranden.

Jack White blev 63 år gammal.