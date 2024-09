Sean Combs, 54, slog igenom som artist och producent under namnet Puff Daddy i början av 1990-talet och hjälpte till att lansera artister som Mary J Blige och The Notorious BIG.

Hyllningslåten "I'll be missing you" efter The Notorious BIG:s död toppade USA-listan i elva veckor.

Combs bytte artistnamn till P Diddy 2001 och har ägnat sig allt mer åt affärer och allt mindre åt musik. Bland annat lanserade han klädmärket Sean John och han har affärsintressen i allt från vodkamärken till cannabisförsäljning och spelbolag, som gjort honom oerhört förmögen.

Han är åtta på listan över världens rikaste artister, som sammanställs av affärstidningen Forbes. Hans förmögenhet beräknas till 9,2 miljarder kronor.